Bakan Çavuşoğlu: ABD ile aramızdaki ilişkileri zehirleyen konuların ele alınmasını bekliyoruz

10 Kasım 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Washington ile görüşerek iki ülke arasındaki temel sorunları ele almayı öngördüğünü belirtirken; Suriye ve Libya'nın iki ülkenin iş birliği yapabileceği alanlar olduğunun sinyalini verdi.

Bakan Çavuşoğlu Büyükelçiler Konferansı'nın kapanış konuşmasında ABD ile ilişkilere değinerek, "Bu dönemde aramızdaki ilişkileri zehirleyen konuların ele alınmasını bekliyoruz. İkili ilişkilerde yeni fırsatlar da oluyor, Suriye ve Libya'ya kalıcı çözümler bulunmasında Türkiye'nin çıkarı var." dedi.

ABD seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden başkan olacak kadar oy almasının ardından Beyaz Saray için hazırlık yapmaya başlarken; seçim sonuçlarına itiraz eden Trump ise mitingler düzenleyecek.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

Kaynak: Reuters