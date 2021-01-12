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Bakan Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ikili ekonomik ilişkilerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Ross'un görüşmesinde, ikili ekonomik ilişkiler ele alındı. Telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

Çavuşoğlu, gün içinde ayrıca Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman'la telefonda görüştü.