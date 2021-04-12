Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Afganistan, Suriye ve Orta Doğu konularının ele alındığı görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği belirtildi.
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde ikili konular, Afganistan'daki barış süreci, bu kapsamda yapılacak İstanbul konferansı, Suriye ve Orta Doğu konuları ele alındı.
Görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği belirtildi.