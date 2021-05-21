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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda ikili ve bölgesel meselelere yönelik görüşme yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ikili ve bölgesel meselelere yönelik görüşme yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze’deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye’ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.