Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması konusu ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.
Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı." ifadesine yer verildi.