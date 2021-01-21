Bakan Çavuşoğlu: AB'ye katılım sürecimiz canlandırılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinin canlandırılması, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin başlaması ve çeşitli konularda iş birliği yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

"Katılım sürecimiz canlandırılmalı." değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzensiz göç ve terörizmle mücadelede iş birliğini artırmalıyız. Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz."

Von der Leyen: İnandırıcı davranışlar bekliyoruz

Çavuşoğlu ile Brüksel'deki görüşmesinin ardından değerlendirme yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, "Diyalog şart ama aynı zamanda sahada inandırıcı davranışlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB liderlerinin, geçen yıl aralık ayındaki zirvede Türkiye ile ilişkiler hakkında Komisyona yaptığı görevlendirme konusunda üye ülkelerde çalışmalar yapacaklarını aktardı.

"Yeni bir sayfa açtığımızı ümit ediyorum"

Çavuşoğlu'nun bugün görüştüğü AB Komisyonunun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ise iyi bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Varhelyi, sosyal medyaki mesajında, "İlişkilerimizde yeni bir sayfa açtığımızı ve stratejik çıkarlarımız için yapıcı ve karşılıklı fayda sağlayıcı şekilde iş birliği yapacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Çavuşoğlu ile göç ve güvenlik konularında açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu'nun, Brüksel'deki temasları kapsamında yarın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmesi bekleniyor.