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Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'da: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler." dedi.

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'da: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler." dedi.

Çavuşoğlu, "Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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