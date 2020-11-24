Bakan Çavuşoğlu: Cevabımızı sahada da vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisinde hukuk dışı yapılan aramaya ilişkin "Cevabımızı sahada da vereceğiz. İşin siyasi boyutunu takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacagiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle" ifadelerini kullandı.