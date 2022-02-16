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Bakan Çavuşoğlu COVID-19'a yakalandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirterek "Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin."

 

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