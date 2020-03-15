Bakan Çavuşoğlu: Destek merkezi kurduk, 24 saat hizmet veriyor

15 Mart 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinde, yaptığı açıklamada, Bakanlığın bünyesindeki çağrı merkezinin uzun yıllardır sadece yurt dışındaki vatandaşlara değil Türkiye'yle ilgili herhangi bir talepte bulunan ya da vize almak isteyen yabancıların da çağrılarına cevap verdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs sürecinden bu yana özellikle bu konuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara da merkezdeki personelin bilgiler verdiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 8 bin 300 civarında sadece koronavirüsle ilgili arayan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Ama tabii bu dönemde sadece bu çağrı merkeziyle yetinmemiz mümkün değil. Bakanlığımızda ayrıca bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk ve 24 saat hizmet veriyor. Sadece konsolosluk işleriyle ilgili arkadaşlarımız değil, diğer birimlerden de destek aldık. Ve her akşam bir daire başkanı, örneğin nöbetçi kalıyor ekiplerle beraber. Çağrı merkezimiz de aynı şekilde."