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Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları sürecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığının batı sınırlarına ruhsat verilerek, sondaj çalışmalarının süreceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları sürecek
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığının batı sınırlarına ruhsat verilerek, sondaj çalışmalarının süreceğini söyledi.

Kaynak: AA

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