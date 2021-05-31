Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Yunanistan ile aşı anlaşması

Türkiye ve Yunanistan, COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınması konusunda anlaşmaya vardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile düzenlediği ortak basın toplantısında şöyle konuştu:

"(Yunan tarafıyla) Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık. Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız" dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ın, COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.