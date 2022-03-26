Bakan Çavuşoğlu: İtalya ve Fransa, Eurosam'ı Türkiye’de üretmeyi daha ciddi düşünüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ve İtalya liderleriyle görüşmelerinde Fransa ve İtalya ortaklığındaki Eurosam Konsorsiyumu'nun geliştirdiği SAMP-T füze savunma sistemi üzerinde de durulduğunu belirterek "Şimdi bu iki ülke (Fransa ve İtalya) aslında bu çerçevede ortak üretimi Türkiye'de gerçekleştirme konusunda daha ciddi düşünüyorlar." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu'nun "Newsmaker" oturumunda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerinin bir sonraki neslini alması konusunun masada olup olmadığına ilişkin soruya Çavuşoğlu, S-400'leri aldıklarını ve anlaşmanın tamamlandığını söyledi.

Çavuşoğlu, ABD medyasında yer alan "Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak "Bu kesinlikle masada değildir. Hiçbir şekilde biz bunu değerlendirmedik." diye konuştu.

Türkiye'nin ihtiyacı nedeniyle S-400'leri ABD ve müttefiklerinden almayı tercih ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Ama oradan alamıyorsak o zaman bunu başka bir kaynaktan bulmamız lazım." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya doğal gaz bağımlığının 4 yıl önce yüzde 51'ken şimdi yüzde 40'ın altına indiğine dikkati çekerek yeni enerji kaynakları bulup çeşitlendirme konusunda çok çalışmalarının olduğunu ve mevcut durumda yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Savunma sanayisi konusuna da değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi savunma sanayisi ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını ürettiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, öte yandan hava savunma sistemi üzerinde de çalıştıklarını anlatarak bu süreçte hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak için farklı alternatifleri değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sırasında Fransa ve İtalya liderleriyle görüşmelerinde en önemli konunun Fransa ve İtalya ortaklığındaki Eurosam Konsorsiyumunun geliştirdiği SAMP-T füze savunma sistemi olduğunu belirterek "Şimdi bu iki ülke (Fransa ve İtalya) aslında bu çerçevede ortak üretimi Türkiye'de gerçekleştirme konusunda daha ciddi düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.