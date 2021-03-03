Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la da anlaşma imzalayabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani bir araya gelmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin çalışmaları yürüten Adalet Bakanlığı başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlara teşekkür eden Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı olarak sürece her türlü katkıyı sağladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın amacının, vatandaşların hak ve özgürlük alanlarını genişletmek ve insan hakları konusunda bugüne kadar uygulamada yer alan aksaklıkları gidermek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yargı bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğünü daha da güçlü bir şekilde tesis etmeyi amaçlıyor. Bu reform sürecinde biz de tüm referans belgelerini sağladık, ilettik. Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, AB gibi, yine kendi Anayasa Mahkememiz gibi önemli uluslararası kurumların tüm referansları dikkate alındı.

Bu süreçte özellikle Avrupa Konseyi ve AB ile de danışmalarda bulunduk. İster istemez, biraz önce söylediğim gibi, temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB ve Avrupa Konseyi gibi kurumlarla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır."

"Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz"

Çavuşoğlu, 18 Şubat'ta Mısır'ın Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için ilan ettiği ruhsat sahalarından 18. saha ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumların sorulması üzerine, Mısır'ın 2020'de Yunanistan'la anlaşma imzaladığı zamanda da Türkiye'nin kıta sahanlığının güney sınırlarına saygı duyduğunu belirtti.

Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde sismik araştırma ve faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olduğuna dikkati çekerek, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." dedi.