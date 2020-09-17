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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile Doğu Akdeniz'i görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kanadalı mevkidaşı Francois-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Stoltenberg ve Champagne ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov ile de görüştü.

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