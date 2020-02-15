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Bakan Çavuşoğlu: Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib konusuna ilişkin, "Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek." dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib konusuna ilişkin, "Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek." dedi.

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