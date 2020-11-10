Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Dağlık Karabağ'ı görüştü

10 Kasım 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Lavrov ile Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu: Azerbaycan hem sahada hem masada zafer elde etti

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da çatışmaların sonlandırılması için anlaşma imzalayan Azerbaycan'ın hem savaş sahasında hem de müzakere masasında "zafer" elde ettiğini söyledi.

Türkiye'nin desteğini alan Azerbaycan altı hafta süren ağır çatışmaların ardından Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kentini geri aldı.

Erken saatlerde yapılan açıklamaya göre Rusya Dağlık Karabağ'da cephe hattı boyunca ve Karabağ ile Ermenistan arasındaki koridora barış gücü askerlerini konuşlandırılacak. Barış gücünde Türkiye de rol alacak.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Reuters