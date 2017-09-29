Bakan Çavuşoğlu, seçim sonrası ilk kez Alman mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya seçimleri sonrası ilk kez Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüştü.
Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası Türkiye ile Almanya arasında ilk temas kuruldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.
Kaynak: AA