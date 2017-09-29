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Bakan Çavuşoğlu, seçim sonrası ilk kez Alman mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya seçimleri sonrası ilk kez Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, seçim sonrası ilk kez Alman mevkidaşı ile görüştü
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Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası Türkiye ile Almanya arasında ilk temas kuruldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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