ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Bakan Çavuşoğlu TBMM'yi bilgilendirecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendirecek" dedi.

Bakan Çavuşoğlu TBMM'yi bilgilendirecek
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

Turan, Bakan Çavuşoğlu'nun, 16 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda 20 dakikalık bir sunum yapacağını söyledi.

Bülent Turan, "82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle" ifadesini kullandı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap