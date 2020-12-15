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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tepkilerini Pompeo'ya iletti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede, ABD'nin aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesinde, ABD'nin aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.