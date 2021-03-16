Bakan Çavuşoğlu'dan AB açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'la Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından dönemin Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, Türkiye'yi ziyaret etmediklerini ve yeterli destek vermediklerini kabul ederek özür dilediğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en ciddi tehditte bile AB stratejik önemini biliyoruz dediği Türkiye'yi o zaman yalnız bıraktı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye-AB arasındaki müzakerelerin siyasi saiklerle durduğuna işaret ederek "Elimizde bir tek göç mutabakatı kaldı. Buna baktığımız zaman da 2016'dan bu yana Türkiye bu mutabakat bağlamında tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. AB ise getirmedi, getiremedi, getirmek istemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Son 1 sene içinde gerginliklere bakıldığında ise AB'nin kendi değerleriyle çelişme pahasına dayanışma anlayışı çerçevesinde tamamen Türkiye'nin aleyhinde olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "AB üyesi ülkelerin haksız politikalarını ve maksimalist taleplerini desteklemek zorunda kaldı." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, 2020 Aralık'ta gerçekleşen liderler zirvesinin ardından pozitif bir ortam oluştuğunu belirterek "Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor." dedi.