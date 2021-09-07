Bakan Çavuşoğlu'dan BAE ile normalleşme açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile son zamanlarda karşılıklı olumlu adımlar atıldığını, olumlu gidişatın devam etmesi halinde ilişkilerin rayına gireceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu NTV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, "(BAE ile) son zamanlarda olumlu adımlar var, şartlar uygunsa karşılıklı adımlar atılırsa ilişkiler normalleşir... Olumlu ivme var bu şekilde devam ettirebilirsek ilişkiler rayına girer." dedi.

İlişkileri yıllardır Libya'daki iç savaş ve diğer bölgesel sorunlardan dolayı bozuk olan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yetkililer ve diplomatların verdiği bilgiye göre aralarındaki gerilimi azaltmayı başarmıştı.

Rueters'ta bugün yayınlanan bir analizde de dikkat çekildiği üzere aralarındaki siyasi görüş farklılıkları halen çok derin olsa da iki ülkenin Orta Doğu boyunca uzanan ideolojik anlaşmazlığı çözmeye çalışmak yerine ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanması bekleniyor.

Çavuşoğlu ayrıca Mısır ile bugün görüşmeler yapıldığını belirterek "İleriki aşamada karşılıklı büyükelçi atama konusunda karar verirsek gerekli adımları atarız." diye konuştu. Suudi Arabistan ile de görüşmelerin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin tekrar rayına girebileceğine inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki hafta ise Abu Dabi'nin ulusal güvenlik danışmanıyla BAE'nin Türkiye'deki yatırımlarını görüştü. Bu görüşmeler Türkiye'nin BAE'nin yakın olduğu Suudi Arabistan ve Mısır ile ilişkilerini düzeltmek için attığı adımların ardından gerçekleşti.