Bakan Çavuşoğlu'dan Serrac ve Rusya açıklaması

17 Eylül 2020

Libya'da Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez el Serrac görevini ekim sonuna kadar bırakacağını açıklarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Rusya'nın Libya'da savaşan taraflar arasında ateşkes ve siyasi sürecin başlaması için yaptığı görüşmelerde birbirine yaklaştığını söyledi.

Libya'daki iç savaşta ülkenin batı ve doğusuna hakim farklı yönetimleri destekleyen Türkiye ve Rusya, tarafların ateşkes anlaşmasına varması için çalışma yürütüyordu.

Türkiye batıdaki uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH), Rusya ise Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusuna hakim LNA güçlerine destek veriyor.

UMH ve doğudaki güçlerin batı yönetimine rakip parlamentosu geçen ay ateşkes çağrısında bulunurken, Hafter bu teklifi reddetmişti.

UMH'nin Başbakanı Fayez el-Serrac dün akşam yaptığı konuşmada ekim sonuna kadar görevini bırakacağını açıkladı.

Serrac Birleşmiş Milletler'in desteklediği Cenevre müzakerelerinde Libya'yı birleştirecek ve seçimlere gidilmesini sağlayacak bir yol üzerinde ilerleme sağlandığını belirterek, "Ekim sonundan önce görevlerimi bir sonraki icracı yetkiliye bırakmayı son derece içten arzuladığımı açıklıyorum." dedi.

Serrac'ın ateşkeste mutabık kalınırsa ülkeyi seçime götürürken istifa edebileceğini söylediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Serrac da böyle bir mutabakat sağlanırsa, ülkeyi seçime götürürken istifa edebileceğini söylemiş. Yani ileriki bir aşamada, ülkesinin geleceği için fedakarlık yapabileceğini söylemiş. Herhangi bir şeyden canı sıkıldığı için, 'Bugün istifa edeceğim' diye bir açıklama yok." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün akşam CNN Türk televizyonuna yaptığı açıklamalarda Rusya ile Türkiye arasındaki müzakereler hakkında da, "Sonuçta Rusya ile de amacımız Libya'da bir ateşkes. Onlar diğer tarafta. Biz ise meşru yönetim tarafındayız. Ateşkes ve siyasi süreçle ilgili son görüşmelerde görüşlerimiz biraz daha yakınlaştı" dedi.

Kaynak: Reuters