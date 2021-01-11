Bakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a davet

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ocak ayı içinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin Akdenizdeki yeraltı kaynaklarının aranması başta olmak üzere varolan sorunların görüşüleceği ilgili toplantıların başlaması için Yunanistan'ın "bahanesinin kalmadığını" söyledi.

Çavuşoğlu Yunanistan'ın 11 Ocak'ta görüşmelerin başlatılabileceğini söylediğini ancak henüz bir adım atılmadığını hatırlatarak, "Bu resmi bir davettir." dedi.

Bundan önce Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler yaklaşık 60 tur sürmüş ve sonuncusu 2016 yılında yapıldıktan sonra durdurulmuştu.

Çavuşoğlu konuşmasında ayrıca Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu ve AB ile "daha sağlıklı, daha pozitif" ilişkiler istediklerini de söyledi.

Ertuğruloğlu ise, Kıbrıs konusu ile ilgili, "Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir." dedi.