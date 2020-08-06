Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki

06 Ağustos 2020

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Açıklamayı burada duyduk, önce Mısır Bakanı bir açıklama yaptı.

Verilen koordinatlara baktık, henüz anlaşmanın metnini ve haritayı görmedik. Bu koordinatlardan kolayca görüyoruz ki bu anlaşma hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığı ve haklarını ihlal ediyor.

Birleşmiş Milletler'e bildirdiğimi bizim kıta sahanlığımızı hiçe sayan bir anlaşma bizim için yok hükmündedir.

Bu noktaya gelmemizim sebebi Yunanistan ve Rum kesiminin Türkiye'yi yok sayarak Mısır ve İsrail gibi ülkelerle anlaşma imzalamasıdır.

Biz de hem kendimizin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için adımlar attık, sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bu anlaşma yok hükmündedir bunu hem masada hem sahada göstermeye devam edeceğiz.