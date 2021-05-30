Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ziyareti mesajı: Pozitif gündemle gidiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bazı temaslarda bulunmak üzere bugün Dedeağaç'a gitti. Çavuşoğlu Yunanistan ziyareti ile ilgili Batı Trakya'da açıklamalarda bulundu. Atina'ya pozitif gündemle gittiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Atina'ya pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gideceğini "Davet geldi 31 Mayıs'ta Yunanistan'a gideceğim" sözleriyle duyurmuştu. Ziyaret kapsamında Bakan Çavuşoğlu Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşecek.

Yunan Bakan'ın Türkiye ziyaretindeki sözleri gerginlik yaratmıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021'da Ankara'da görüşmüştü. İki bakanın Ankara'da düzenlediği ortak basında toplantısında Dendias'ın sözleri sebebiyle gerginlik yaşanmış Çavuşoğlu ise bu sözlere cevap vermişti. Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yana olduklarını belirten Çavuşoğlu, diyalog sürecini ön koşulsuz olarak sürdürmek istediklerini belirtmişti.

Dendias ise Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini belirtmesinin yanı sıra, mülteci sorununun Türkiye tarafından kullanıldığını, Ayasofya ve Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden bahsettiğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu ise canlı yayında Dendias'ın sözlerine tepki göstererek, "Basının önünde ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz benim cevap vermem gerekiyor, teşekkür ediyorum" demişti.

Yunanistan ziyaretinin ilk durağı Batı Trakya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlık müftüleriyle görüştü. Batı Trakya ve başkent Atina'yı kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında özel uçakla Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu’nu, burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu karşıladı.

Beraberindeki heyetle Gümülcine’ye geçen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğunda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi kabul ederek, azınlığın durumu hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu, müftülerle yaptığı görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Müftülerimizin çalışmaları, Türk Azınlığın birlik ve beraberliğinin k orunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Başkonsolosluktaki temaslarının ardından Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesine gitti.Liseye gelişinde okulun Türk öğretmenleri ve öğrencileri tarafından karşılanan Çavuşoğlu, okul binasını gezerek incelemelerde bulundu.