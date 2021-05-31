Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi Yunanistan'dan Batı Trakya açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yapacağı resmi ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ülkedeki Müslüman azınlığı Türk olarak tanımlayıp vatandaşlık haklarına sahip olmadıkları ifadesini reddetti.

Çavuşoğlu dün Yunanistan'ın kuzeyindeki bir bölgeye yaptığı ziyaret hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan videoya göre, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türklere Türkiye'nin Rum Ortodoks Kilisesi ve Rum azınlığa verdiği hakların aynısını vermesi gerektiğini ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou ise yine dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sürekli olarak gerçeği çarpıtmaya yönelik girişimleri ve bu vatandaşların haklarının korunmadığı ya da ayrımcılığa uğradıkları iddiası asılsızdır, tamamını reddediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu bugün resmi ziyareti kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Atina'da bir araya gelecek.

Dendias ve Çavuşoğlu Ankara'da geçen ay gerçekleşen görüşmelerinin ardından yapılan basın toplantısında tartışmışlardı.

Ankara ile Atina arasında Akdeniz'deki egemenlik alanları ve Kıbrıs'ın statüsü de dahil olmak üzere pek çok sorun bulunurken, iki ülke arasındaki gerilim ikili görüşmelerin başlamasıyla birlikte bir miktar azalmıştı.