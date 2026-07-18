Bakan Çiftçi açıkladı: Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si...

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de yaptığı açıklamada sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmaların son durumunu paylaştı. Çiftçi, Türkiye genelinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, yıl sonuna kadar tüm sahipsiz hayvanların barınaklara ve doğal yaşam alanlarına alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye genelinde yüzde 92,35'e ulaşıldı

Bakan Çiftçi, 2024 yılında yapılan yasal düzenlemenin ardından başlatılan çalışmaların hız kazandığını söyledi. İlk olarak 51 ilde başlayan uygulamanın daha sonra büyükşehir belediyelerine de yayıldığını belirten Çiftçi, bugün itibarıyla sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'inin barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini açıkladı.

Hedef yıl sonuna kadar tüm sahipsiz hayvanların toplanması

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Çiftçi, yıl sonuna kadar sokaklardaki tüm sahipsiz hayvanların toplanmasını hedeflediklerini belirtti. Toplanan hayvanların bakım, tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçlerinin barınaklar ile doğal yaşam alanlarında yürütüleceğini ifade etti.

Kocaeli'deki merkez dikkat çekti

Bakan Çiftçi'nin ziyaret ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nın 180 dönümlük alana kurulduğu belirtildi. Tesiste yaklaşık 6 bin 500 hayvanın barındırıldığı, 12 veteriner hekimin görev yaptığı ve toplam 85 personelin çalıştığı açıklandı. Çiftçi, merkezin bugüne kadar binin üzerinde hayvanın sahiplendirilmesine aracılık ettiğini belirterek vatandaşlara sahiplendirme çağrısında bulundu.