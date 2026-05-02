Bakan Çiftçi: Aile, toplumun temelidir, nüfus, milletin istikbalidir

Bakan Çiftçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ailenin toplumun temeli, nüfusun ise milletin istikbali olduğunu vurguladı.

Çiftçi, “Aile, toplumun temelidir. Nüfus, milletin istikbalidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilan edilen Aile ve Nüfus On Yılı; milletimizin geleceğini güvence altına alan, güçlü yarınlarımızın inşasına yön veren tarihî bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, bu vizyonun Türkiye’nin demografik gücünü koruma kararlılığını simgelediğini vurgulayarak, “Aile ve Nüfus On Yılı” projesinin tüm millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.