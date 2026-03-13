Araç sahipleri dikkat! APP plaka ve ses sistemi için son tarih açıklandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldığını hatırlattı.

AA’da yer alan habere göre Çiftçi, kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakalarla ilgili daha önce bilgilendirme yaptıklarını belirterek, araçlarda kullanılan ses ve görüntü sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orijinal sistemlerde sorun yok

Araçlarda fabrikadan çıktığı şekilde bulunan sistemlerin kullanılmasının yasak kapsamında olmadığını vurgulayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“İlk söylememiz gereken husus, araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest.”

Bakan Çiftçi, araçlarda bulunan ekran sistemlerinin de fabrika çıkışı olması halinde herhangi bir sorun oluşturmadığını belirterek, “Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok.” dedi.

Gürültülü müziğe para cezası

Yeni düzenlemeyle birlikte araçta yüksek sesle müzik dinlenerek çevrenin rahatsız edilmesi halinde para cezası uygulanacağını aktaran Çiftçi, şunları söyledi:

“Kanun'la getirilen düzenlemenin, araçlarda başkalarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlenmesi durumunda 3 bin lira para cezasını öngördüğünü belirten Çiftçi, "Yani başkalarını rahatsız edecek şekilde demek ki müzik dinlemememiz gerekiyor."

Sonradan takılan sistemlere 21 bin lira ceza

Araçların orijinal yapısını değiştiren ek donanımların ise yaptırıma tabi olduğunu dile getiren Çiftçi, şu açıklamayı yaptı:

“Örnek veriyorum, aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu Kanun'la yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde duruma Kanun, 21 bin lira ceza öngörüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor”

Amaç sürücünün dikkatini korumak

Düzenlemenin amacının vatandaşları cezalandırmak olmadığını vurgulayan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun bir maksadı var, bir mantığı var. O da sürücünün dikkatini dağıtmamak. Sürücünün bütün dikkatini yola vermesini sağlamak ve bu şekilde hem can güvenliğini hem de karşıdaki sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak. Kanun'un mantığı, amacı bu. Kanun bunlara aykırı davranışları cezalandırıyor. Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında bu şekilde daha sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız.”

APP plakalar ve araç içi sistemler için süre 1 Nisan

Öte yandan yetkililer, Bakan Çiftçi’nin talimatıyla kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için tanınan 1 Nisan süresinin, araçlara sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile çevreyi rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğunu bildirdi.