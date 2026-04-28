Bakan Çiftçi duyurdu: 4 ayda 17 bini aşkın operasyon gerçekleşti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi, uyuşturucunun yalnızca bireysel bir bağımlılık sorunu olmadığını belirterek, “Aile yapımızı, gençliğimizi ve toplumsal huzurumuzu tehdit eden çok yönlü bir sorunla karşı karşıyayız” dedi.

“Uyuşturucu birçok suçu besleyen karanlık bir damar”

Uyuşturucunun organize suç örgütlerinden terör finansmanına kadar birçok suçun merkezinde yer aldığını ifade eden Çiftçi, bu yapıyla mücadelenin devletin en temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Çiftçi, “Bu mücadele, çocuklarımızın istikbalini ve toplumumuzun huzurunu koruma mücadelesidir” diye konuştu.

Türkiye’nin konumu mücadeleyi kritik hale getiriyor

Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkat çeken Çiftçi, ülkenin doğu ile batı arasında stratejik bir geçiş noktası olduğunu belirtti. Bu durumun, sınır aşan suçlarla mücadelede Türkiye’ye önemli sorumluluklar yüklediğini söyleyen Çiftçi, mücadelenin yalnızca ulusal değil küresel güvenlik açısından da kritik olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın yeni dönemde önleyici güvenlik anlayışıyla hareket ettiğini belirten Çiftçi, yalnızca operasyonlara değil, risklerin kaynağında tespit edilmesine odaklandıklarını ifade etti. Aileleri bilinçlendiren ve gençleri koruyan projelerin önemine dikkat çekti.

Milyonlara ulaşan önleme projeleri

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projelere de değinen Çiftçi, “En iyi narkotik polisi anne”, “Narkogençlik” ve “Uyuma” gibi çalışmalarla toplumun farklı kesimlerine ulaşıldığını belirtti. 2025 yılında bu projeler kapsamında yaklaşık 9,8 milyon vatandaşa erişildiğini açıkladı.

2026’nın ilk 4 ayında 17 bini aşkın operasyon

Çiftçi, sahadaki mücadeleye ilişkin verileri de paylaştı. 1 Ocak 2026 - 25 Nisan 2026 döneminde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 17 bin 188 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, bu operasyonlarda 16,8 ton uyuşturucu madde, 51,2 milyon hap ve 49 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

"Medya bu mücadelenin en önemli paydaşlarından biri"

Medyanın rolüne özel vurgu yapan Çiftçi, haber dili ve içeriklerin toplumsal algı üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi. “Uyuşturucuyu özendiren, normalleştiren ya da merak uyandıran anlatımlar mücadeleye zarar verir” diyen Çiftçi, sorumlu yayıncılık anlayışının önemine dikkat çekti.

Uyuşturucuya ilişkin haberlerde kullanım şekli, temin yolları ve fiyat gibi detayların paylaşılmaması gerektiğini belirten Çiftçi, bunun yerine tedavi süreçleri, rehabilitasyon ve başarı hikayelerinin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

“Mücadele kararlılıkla sürecek”

Çiftçi, devletin sahadaki kararlılığı, sivil toplumun katkısı ve medyanın desteğiyle uyuşturucuyla mücadelenin daha güçlü bir zemine oturacağını belirterek, “Milletimizin huzuru ve gençlerimizin geleceği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” dedi.