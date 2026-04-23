Bakan Çiftçi duyurdu: Okullarda yeni güvenlik önemleri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Çiftçi, okullarda uygulanacak yeni düzenlemelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bütün okulların çevresi yeniden risk esaslı değerlendirilecek; giriş-çıkış yoğunluğu, öğrenci hareketliliği, servis güzergâhları, kör noktalar ve çevresel risk alanları tek tek gözden geçirilecek. Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının yer alacağı bir ‘güvenlik kurulu’ oluşturulacak."

"Sanal dünya hukuk dışı alan değildir"

Ayrıca iki ayrı okul saldırısının ardından sosyal medyada paylaşılan içeriklere yönelik de işlem başlatıldığı bildirildi. Çiftçi, saldırgan içerik paylaşan 539, provokatif içerik yayan ise 379 hesap yöneticisi veya kullanıcısı hakkında gerekli adımların atıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sanal dünya da hukuk dışı bir alan değildir; suçu övene de toplumu provoke edene de dijital mecralarda alan bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku soruşturması

Bakan Çiftçi, aynı zamanda Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmadaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gülistan Doku’nun kaybolmasının kamu vicdanında derin bir hassasiyet oluşturduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, dosyada önceliğin maddi gerçekliğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti.

Deliller karartıldı mı?

Soruşturma kapsamında bilgiler paylaşan Çiftçi, 17 Nisan 2026 tarihli onayla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki "delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaları araştırmak üzere 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, sürecin devamına ilişkin şu bilgileri verdi:

Aynı tarihli onayla Tuncay Sonel görevden uzaklaştırılmış ve yine 17 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Sonel, 21 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Ayrıca 20 Nisan 2026 tarihinde, olay sonrasındaki inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 2 mülkiye müfettişi ve 2 polis müfettişi daha görevlendirilmiştir.

Bakanlık olarak tüm iddiaların titizlikle incelendiğini söyleyen Çiftçi, "Bizim yaklaşımımız nettir: Hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz, somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.