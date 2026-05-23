Bakan Çiftçi duyurdu: Umut Altaş'ın iade süreci başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alındığını ve Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmaların devreye sokulduğunu bildirdi.

Bakan Çiftçi, 21 Nisan 2026'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Altaş'ın Interpol başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimleriyle yürüttükleri çok katmanlı ve titiz işbirliği neticesinde gözaltına alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Devam eden çalışmalar kapsamında şahsın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve açık kaynaklarda tespit edilen görüntüler de ilgili birimlerle paylaşılmış, sürdürülen koordinasyon neticesinde Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştır."

329 firari suçlu Türkiye'ye iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının gelişmiş teknik imkanları, yeni nesil kriminal analiz sistemleri, daraltılmış baz çalışmaları, dijital veri inceleme yöntemleri ve uluslararası istihbarat koordinasyonu sayesinde artık hiçbir suçlunun, zamanın akışına ya da ülke sınırlarına güvenerek adaletten kaçamayacağını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Devletimizin kararlı mücadelesi neticesinde yalnızca 1 Ocak-22 Mayıs tarihleri arasında 329 firari suçlunun yurt dışından ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bu tablo, suçlular açısından dünyanın hiçbir yerinin güvenli bir sığınak olmadığını açıkça ortaya koymaktadır."

Bakan Çiftçi, bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti devletinin yalnızca kendi sınırları içerisinde değil, uluslararası alanda da suç ve suçluyla mücadelede yüksek koordinasyon kabiliyetine sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktararak, "Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Toplumsal vicdanı derinden yaralayan hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır. Suçlu nerede olursa olsun, hangi ülkeye saklanırsa saklansın, devletimizin nefesi ensesinde olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin vatandaşın hakkını ve hukukunu koruma iradesinden asla vazgeçmeyeceğini belirten Mustafa Çiftçi, "Başta Gülistan Doku'nun ailesi olmak üzere yıllardır adalet bekleyen tüm vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki, hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç mutlaka ortaya çıkarılacak, hukuk önünde gereken hesap mutlaka sorulacaktır." açıklamasında bulundu.