Bakan Çiftçi'den araçta multimedya yasağına ilişkin yeni açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı süresince uygulanacak trafik tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerini bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) yaptı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çiftçi, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için kapsamlı önlemlerin hayata geçirildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Çiftçi, valilikler, kaymakamlıklar ve kolluk birimlerine gerekli talimatların gönderildiğini ifade ederek, sahada yoğun denetimlerin yapılacağını söyledi. Trafikte görünürlüğün artırılacağını vurgulayan Çiftçi, sürücülerin kurallara uymasıyla kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Radar, alkol ve kemer denetimleri artıyor

Bayram süresince özellikle yoğunluk yaşanan güzergahlarda hız kontrolleri, radar uygulamaları ile emniyet kemeri ve alkol denetimlerinin artırılacağı bildirildi. Ayrıca helikopter ve insansız hava araçlarıyla ana arterlerde trafik akışı anlık olarak izlenecek, elde edilen veriler ekiplerle eş zamanlı paylaşılacak.

Akıllı ulaşım sistemlerinin aktif şekilde kullanılacağını belirten Çiftçi, elektronik denetleme sistemleri ve kameralar aracılığıyla riskli noktaların sürekli takip edileceğini, gerektiğinde ekiplerin bu bölgelere yönlendirileceğini aktardı.

300 bini aşkın personel sahada olacak

Bayram boyunca geniş çaplı bir personel görevlendirmesi yapıldığını açıklayan Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"313 bin 745 emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personelimiz bayramda görev yapacak, sahada olacaklar. Aynı zamanda 50 bin 150 otomobil ve motosikletle Türkiye'nin her yerinde görev başında olacaklar. Karadan yaptığımız denetimlerin yanında 16 helikopter, 1222 İHA ve dron havadan denetim yapacak. Aynı zamanda 390 gemi ve bot da Sahil Güvenlik unsurlarımıza bu denetimlerde iştirak edecek. Onlar da bayramın huzur içerisinde geçmesi noktasında vatandaşımıza yardımcı olacaklar."

Çiftçi, sadece kara yollarında değil; havaalanları, otogarlar, alışveriş merkezleri ve turistik bölgelerde de güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade etti.

Sürücülere “yorgun yola çıkmayın” uyarısı

Sürücüleri yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyaran Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Otobüs şoförlerine veya kendi araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yorgun, uykusuz bir şekilde seyahat etmesinler. Hem kendi canlarını hem de vatandaşlarımızın canlarını riske atmasınlar. Uykuları geldiğinde yolun kenarına, park alanlarına çekip orada dinlenebilirler. Bir müddet dinlendikten sonra yollarına devam edebilirler. Kısa süre içerisinde varacakları yerlere ulaşmak için acele edip de ailelerini, sevdiklerini hüzne boğmasınlar. Bayramın sevinci, hüzne dönüşmesin. Bayram evleri, matem evlerine dönüşmesin istiyoruz. Onun için bu konuda tüm vatandaşlarımızdan da hassasiyet beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum."

“Tuzak radar olmayacak” mesajı

Radar uygulamalarına da değinen Çiftçi, denetimlerin cezalandırma amacı taşımadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bunun için de kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız, yani mutlaka uyarı levhalarımız olacak. Vatandaşlarımız bu konuda da bilgilendirilmiş olacak. Ben, vatandaşlarımızın bir kez daha hız kurallarına uymasını istirham ediyorum. Böylece hem kendileri idari yaptırımlarla karşılaşmamış olacaklar hem de daha huzurlu, güvenli şekilde memleketlerine varmış olacaklar. Çünkü önceki Kanun'a göre şu andaki hız limitleri de değişti. Önceden yüzde 10'a kadar hem şehir içinde hem de şehir dışında bir limit vardı, hız limiti vardı, artırabiliyordunuz. Şu anda 6 birimle 10 birim arasında değişiyor. Dolayısıyla bu da göz önünde bulundurularak sürücülerimizin hızları ayarlamalarında fayda var diye düşünüyorum."

Plaka düzenlemesi ve ceza detayları

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki yeni düzenlemelere de değinen Çiftçi, özellikle plaka değişiklikleri sonrası oluşan yoğunluğa dikkat çekti. Standart plaka dışında sürücülerin yaptığı değişikliklerin cezaya tabi olduğunu hatırlatan Çiftçi, Şoförler Odası tarafından verilen plakaların geçerli olduğunu belirtti.

Şoförler odalarında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağdur edilmemesi adına süre tanındığını ifade eden Çiftçi, plakaların zamanında teslim edilememesi durumunda ceza uygulanmayacağını söyledi.

Multimedya sistemleri için yönetmelik yolda

Araçlardaki multimedya sistemlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çiftçi, bu sistemlerin sürüş güvenliğini etkilememesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu da toplumun şu anda tepki gösterdiği konulardan birisi. Bununla ilgili kanunun öngördüğü husus şu: Birincisi, sürücünün görüş açısını etkilemeyecek, engellemeyecek. İkincisi de araç harekete geçtiğinde, sürüş başladığında mesela o çoklu medya ortamları kapanacak. Bu ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Orijinal araçlarda bununla ilgili herhangi bir problem yok. Örneğin, fabrika montajlı çoklu ortamlarda araç harekete geçtiğinde, mesela video oynatılamıyor, film seyredilemiyor ama sonradan takılanlarda veya garanti süresi bitmiş, sonradan yapılan montajlarda araç hareket halinde olsa da film izleyebiliyorsunuz, video oynatabiliyorsunuz. Bu, kanunun yasakladığı, idari müeyyideye bağladığı hususlardan birisi."

Bu alanda uygulama yönetmeliği hazırlıklarının sürdüğünü belirten Çiftçi, düzenleme netleşene kadar vatandaşlara yönelik cezai işlem uygulanmayacağını ifade etti.