Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku açıklaması: Dosyada ihmal tespit edilirse...

İstanbul’da medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda bakanlık faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Çiftçi, suçlunun tanımının dijitalleşen dünyada değiştiğini kaydederek bakanlığın yeni güvenlik paradigmasını duyurdu.

AK Parti hükümetleri döneminde kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2’sinin aydınlatıldığını ve kriminal kapasitenin güçlenmesi ile birlikte 2023 yılından 2026’nın ilk çeyreğine kadar yeni faili meçhul kaydının bulunmadığını açıklayan Bakan Çiftçi, cinayet faillerinin yakalanması için ulusal ve uluslararası tüm mekanizmaların işletildiğini vurguladı.

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için devletin tüm imkânlarını seferber ettiklerini vurguladı.

Dosyanın geldiği aşamada bir valinin, emniyet müdürünün ve başsavcının koordineli olarak birlikte çalışmasından emeği olduğunu kaydeden Çiftçi, “Dosyada temel önceliğimiz, maddi gerçeği hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın ortaya çıkarmaktır; bu kapsamda dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş’ın Meksika üzerinden ABD’ye kaçak giriş yaptığını tespit ettik ve hakkında derhâl kırmızı bülten çıkardık. Bakanlık olarak sadece firarilerin değil, soruşturma sürecindeki iddiaların da üzerine kararlılıkla giderek 17 Nisan 2026 tarihli onay emriyle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında delil karartma iddialarına yönelik mülkiye müfettişlerini görevlendirdik; sürecin devamında kendisi görevden uzaklaştırılmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. 20 Nisan 2026 tarihli onay emriyle ayrıca 2 Mülkiye Müfettişi ve 2 Polis Müfettişi daha görevlendirildi. Böylece hem iddiaların hem de soruşturma sürecinin etkinliğinin tüm yönleriyle incelenmesi sağlandı. Devletimizin güvenlik ve adalet çarklarını en ileri düzeyde işleterek, bu süreçte ihmali veya iştiraki olan her kim varsa gözünün yaşına bakmadan adalete teslim edeceğimizi kararlılıkla ifade ediyorum; zira hiç kimsenin suç işleme veya suça göz yumma imtiyazı yoktur.” açıklamasında bulundu.