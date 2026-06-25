Bakan Çiftçi’den mezun polislere mesaj: Huzurun yüzyılı için çalışacağız

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Müdürlükleri (PMYO) 2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı, 32. Dönem Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın katılımıyla, Gölbaşı'nda yer alan Özel Harekat Başkanlığında gerçekleştirildi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve vatanımızın güvenliğine hizmet edecek polislerimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 11 dost ve kardeş ülkeden 43 misafir polis amiri olmak üzere 2 bin 320'si kadın, 11 bin 290'ı erkek toplam 13 bin 610 öğrencimizi emniyet teşkilatımızın saflarımızı uğurluyoruz. Her biri inşallah devletimizin kudretini adaletle, milletimizin güvenliğini merhametle, üniformanın şerefini yüksek bir vazife şuuru ile temsil edecektir" dedi.

"Bu yol inançla yürüyenlerin, gecesini gündüzüne katanların, vatanı canından aziz bilenlerin yoludur"

Yeni mezun polislere hitap eden Bakan Çiftçi, "Bu yol inançla yürüyenlerin, gecesini gündüzüne katanların, vatanı canından aziz bilenlerin yoludur. Bu kutlu yolun cesur neferleri olan sizleri, vatan nöbetini omuzlamaya hazır olan her birinizi yürekten kutluyorum. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık, cesaretiniz daim olsun" ifadelerine yer verdi.

Polis Akademisinin önemine değinen Bakan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılını, huzurun yüzyılı kılmak için şehirlerimizde, sokaklarımızda, sınırlarımızda ve siber dünyada aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu büyük hedefin en güçlü taşıyıcılarından biri, iki asra yaklaşan tecrübesi, disiplini ve fedakarlığıyla emniyet teşkilatımızdır. Polis Akademimiz ise yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla, üstlendiği öncü görevlerle, Emniyet teşkilatımıza ve güvenlik vizyonumuza güç katmaktadır" diye konuştu.

Bin 816 öğrenci mezun oldu

Törende 531'i amir adayı toplam bin 816 yeni polis mezuniyet sevinci yaşadı. Törende yer alan mezunların 639'u kadın, bin 177'sini erkek polisler oluştururken, 11 farklı ülkeden gelen 43 yabancı mezunlar da eğitimlerini başarıyla tamamlayarak diplomalarını aldı. Yurt genelindeki toplam mezun ise 13 bin 610 olarak belirtildi.