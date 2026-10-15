Bakan Çiftçi'den vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı

Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan, yetkili kurumlarımızca yapılan açıklama ve yönlendirmelere riayet etmelerini, gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM), 14-16 Ekim'de 48 kent için sarı, 5 kent için de turuncu kodlu meteorolojik uyarı verildiğini belirterek, "Özellikle Marmara Bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir’den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Sakarya ve çevresinde beklenen yoğun sağanağa ilişkin hazırlıkların tamamlandığını bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yaşanan olumsuzluklar sırasında elektrik çarpması sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedbir hayat kurtarır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yetkili kurumlarımızca yapılan açıklama ve yönlendirmelere riayet etmelerini, gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."