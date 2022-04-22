Bakan Dönmez: 197 bin mesken abonesinin elektriği kesik

Dönmez, Anadolu Soruyor TV Programı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik fiyatlarını protesto etmek için faturasını ödemeyeceğini söylediğini hatırlatan Dönmez, "Ben de ödemesem evimin elektriği kesilir. 3 ay boyunca her ay otomatik olarak ikaz, ihtar yapıldı. Dün itibarıyla da elektrik kesildi. Bunu bir şova dönüştürme gayreti görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'de 39 milyona yakın mesken abonesi bulunduğunu ve 4 milyonunun elektriğinin kesik olduğuna yönelik iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Bu kadar yaygın bir kesinti olsa çok daha fazla gündemde kalırdı. Şu anda 278 bin civarında abonenin elektriği kesik. Bunun 197 bini mesken abonesi. Bu elektrik kesintilerinin toplam abone sayısına oranı yüzde 0,6." diye konuştu.

Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için yaklaşık 3-4 yıl önce bir program başlatıldığını vurgulayan Dönmez, "2 milyon 140 bin hanenin 150 kilovatsaate kadar tüketimlerini devlet karşılıyor. Bu da 1,5-2 milyar lira civarında bir rakam." dedi.