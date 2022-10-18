Bakan Dönmez: En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulda, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yaptı.

Dönmez, "2017 ve 2019 yılında Sayıştay raporlarında yer alan solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele başlığı altındaki hususların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Bu iddiaya ilişkin ölçümler ve kontroller tam yapılmakta ve mevzuatta belirtildiği seviyede tutulmaktadır." dedi.

Dönmez, "Soma ve Ermenek kazalarından sonra mevzuattaki düzenlemelere istinaden TTK’de iyileşmeler yapılmadığına dair iddialar atıldı. Tüm müesseselerde bulunan toplam 200 kilometrelik yer altı açıklıklarında hayat hattı tesis edildi. Yer altı ferdi kurtarıcı değişim istasyonları kuruldu. Tüm iş süreçleri için risk değerlendirme yükümlülüğü getirilmiş ve bu husus müessese tarafından titizlikle takip edilmiştir." diye konuştu.

Dönmez, "Yer altında metan, oksijen, karbonmonoksit, hidrojen sülfür, sıcaklık ve hava hızını ölçen sensörlerin bulunması zorunluluğu da yerine getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Dönmez, "Sayıştay raporunda kurum degaj yönergesi yükümlerinin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir ifadesi de yine kamuoyunda yer aldı. Sayıştayın bulguları arasında yer alan kurum degaj yönergesine de riayet edilmektedir. 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş denetçilerince kurum iş yerlerinde tam 26 denetim yapılmış olup bunun 4 tanesi Amasra Taş Kömürü İşletmesi müessesesi yer altı iş yerlerinde gerçekleştirilmiştir." şeklinde konuştu.

Dönmez, "Sayıştay raporlarında yer alan hususlarla ilgili olarak aslında denetime yetkili olan MAPEG denetçileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından herhangi bir tespitte bulunulmamıştır. Kazanın olduğu gün Sayıştay raporunda yer alan ifadeler çarpıtılarak kömürün ifadesinde yer alan metan gazı miktarı çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi şeklinde lanse edildi. Söz konusu ifade, o gün de açıklandığı gibi tamamen yanlıştır. Kömürün içindeki metan miktarı ile ocaktaki havalandırma içerisindeki metan oranı birbirinden farklı konulardır." dedi.

Dönmez, "Grizu patlamaları, kömürdeki metan miktarı değil, ortamdaki hava içerisindeki metan yüzdesi ile ilgilidir. Adı geçen raporlar, TBMM KİT Komisyonu’nda da görüşülmüş ve ibra da edilmiştir." diye konuştu.

Dönmez, "Hiçbir endişeniz olmasın, en ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak." ifadesini kullandı.