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Bakan Dönmez: Isınma yardımına doğalgaz da dahil edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ısınma yardımının kapsamının doğalgazı da içine alacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğalgazı da içine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

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