Bakan Dönmez: Isparta'da faturalar 1 ay ertelenecek

ANKARA (DÜNYA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Şubat günü akşamı itibariyle 7 köyde elektriğin kesik olduğunu, diğer köy ve ilçelere elektriğin verildiğini açıkladı. Dağıtım şirketine destek amacıyla 653’ü teknik personel olmak üzere, AFAD ve diğer kuruluşlardan binin üzerinde personelle çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Dönmez, gerek elektrik kesintisi gerekse kesintiye neden olan 3 Şubat günü gerçekleşen kar yağışı nedeniyle oluşan zararların tespitinin yapıldığını, mağduriyetlerin giderileceğini açıkladı.

Dönmez, Isparta’da sayaç okumanın 1 hafta durdurulduğunu, faturaların da 1 ay erteleneceğini açıkladı. Isparta’da 10 bin 800 km olan iletim ve dağıtım hattı bulunduğunu belirten Dönmez, “Normal dönemlerde yılda bin 100 arıza olurken, 3 Şubat günü 12 bin arıza bildirildi. Bütün süreç boyunca fedakarca çalıştık.” dedi.