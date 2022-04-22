Bakan Dönmez: Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için çalışıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te düzenlenen iftar programında konuştu. 2002 yılında Bilecik’e sadece 1,1 milyon TL’lik yatırım yapıldığını söyleyen Bakan Dönmez, "2021 yılında Bilecik’e 508,8 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Son 19 yılda ise toplamda 1,75 milyar TL’lik yatırım yaptık. 2006 yılında Bilecik’i doğal gazla buluşturduk. Bozüyük, Dodurga, Gölpazarı, Merkez, Osmaneli, Pazaryeri ve Söğüt’te halihazırda vatandaşlarımız doğal gaz kullanıyor. İnhisar ve Yenipazarlı hemşehrilerimize de buradan müjde vermek istiyorum. 2022-2026 yatırım döneminde İnhisar’ı ve Yenipazar’ı yatırım programına aldık. İnşallah mümkün olan en kısa sürede bu iki ilçemizi de doğal gazla buluşturacağız" diye konuştu.

Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için çalışıyoruz

Mart ayı itibariyle toplam kurulu gücümüz 100 bin megavatı aştığını anlatan Bakan Dönmez, "Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yoğun yatırımlar sayesinde toplam kurulu gücümüz içerisindeki yenilenebilir payı yüzde 54’e ulaştı. Güneş enerjisinde 8 bin, rüzgâr enerjisinde 10 bin MW’ı aştık. Bu yıl yapacağımız yeni YEKA yarışmalarımızla yenilenebilir enerjinin payını artırmaya devam edeceğiz. 850 MW’lık YEKA RES-3, bin MW’lık YEKA GES-4 ve bin 500 MW’lık YEKA GES-5 yarışmalarımızı bu yıl yapacağız inşallah. Öte yandan, Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için ekiplerimiz büyük bir gayretle sahada çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Yavuz’u kuyu başı ekipmanını deniz tabanına yerleştirmesi için Türkali-2 kuyusuna gönderdik. Açtığımız diğer 10 kuyunun kuyu başı ekipmanlarının yerleştirilmesi de yine Yavuz tarafından gerçekleştirilecek. Yavuz’un göreve başlamasıyla böylece 3 gemimiz de aynı anda Karadeniz’de çalışmaya başladı" ifadelerine yer verdi.

"2023 yılında Sakarya Gaz Sahası’ndan ilk faz gaz üretimini gerçekleştirmek"

Bakan Dönmez açıklamasının devamında, "Deniz ile kara bağlantısını sağlayacak boruların teslimatı da peyderpey devam ediyor. İnşallah bu yaz orada da ilk kaynağı vurmuş olacağız. Bütün gayretimiz 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası’ndan ilk faz gaz üretimini gerçekleştirmek. Sahadaki üretimin en yüksek döneme ulaşmasıyla birlikte doğal gaz talebimizin üçte birini Sakarya Sahasından karşılayacağız inşallah. Yeni gemimiz de yolda. O da inşallah birkaç ay içerisinde Türkiye’de olacak. Diğer gemilerimizden farklı olarak 7. nesil bir gemi olacak. İlk defa biz kullanacağız. Böylece Türkiye, arama ve sondaj gemileriyle dünyanın en güçlü filosuna sahip ülkelerinden biri olacak" dedi.