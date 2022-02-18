Bakan Dönmez: Neredeyse yarı yarıya indirim olacak

Bakan Dönmez, canlı yayında elektrik faturalarına getirilecek yeni düzenleme ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de 130 bin dernek ve vakfın yeni düzenlemeyle mesken tarifa grubuna alındığını belirten Dönmez, şunları ifade etti:

"Türkiye’de neredeyse 130 bin civarında dernek ve vakıf var. Onları ticarethane grubundan mesken tarife grubuna almış oluyoruz. Neredeyse yarı yarıya yakın indirim söz konusu olacak. Cemevleri de bu uygulamayla birlikte bu ucuz tarife dilimden yararlanmış olacaklar. Mesken grubunda ibadethaneler vardı. Şimdi dernek, vakıf ve cemevleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu gruba dahil edilmiş oldu."

Bakan Dönmez, kademeli elektrik tarifeleriyle ilgili olarak ise, "Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk oluşturduğunun farkındayız. Onun için de çare arıyoruz.” diye konuştu.