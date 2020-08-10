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Bakan Dönmez, Oruç Reis'in çalışma alanına ulaştığını duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis gemisinin çalışma alanına ulaştığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Oruç Reis'in çalışma alanına ulaştığını duyurdu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını açıkladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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