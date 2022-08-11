Bakan Dönmez'den Akkuyu ve Karadeniz gazı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız.

(Akkuyu NGS) Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz.

Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı.

(Doğal gaz sevkiyatı) Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğunda doğal gazda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

(Doğal gazda ruble ile ticaret) Bu konu liderler arasında da teyit edildi. Transferlerde Türk Lirası'nı da konuşuyoruz.

Bugün itibarıyla Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranımız yüzde 87. Hedefimiz eylülde tamamını doldurmak. Tuz gölü depolama tesisimiz tamamen dolu.

Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon devam ediyor. Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor.

Elektrikte kurulu gücümüz 101 bin megavata ulaştı. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor.

1-2 ay içinde YEKA GES 5 düzenlenecek. 1200 megavatlık bir kapasiteyi yarışmaya sunmuş olacağız.

Enerji ithalat tutarı 100 milyar dolara gidiyor. Kontrollü ve basit tedbirlerle yüzde 10 tasarruf sağlayabiliriz. Bu da 10 milyar dolar cebimizde kalacak demektir.

Vatandaşlarımıza destek olarak ısı yalıtımı kredisi 50 bin liraya kadar, 60 ay vade ve 0,99 faiz oranıyla sunuluyor."