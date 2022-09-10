Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğalgaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah." dedi.

Bilecik'te seramik fabrikasının temel atma töreninde konuşan Bakan Dönmez, "Son dönemde Avrupa'da bir enerji krizi yaşanıyor. Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor. Medyadan takip ediyorsunuzdur doğalgazın tüketimiyle ilgili konularda çeşitli yaptırımlar hayata geçirdiler. Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğalgaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah."

Fiyatlar konusunda Türkiye'nin de dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini dile getiren Dönmez, "Burada da artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için sübvansiyonlarımızı, bir başka deyişle vatandaşa desteğimiz artırarak devam ediyoruz. Doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Maden çeşitliliği açısından 8'inci sıradayız"

Dönmez, son dönemde verimliliğe ilişkin düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsattı.

En son, hanelerde ısı yalıtımına yönelik 50 bin liralık kredi paketi açıkladıklarını, sanayicilere enerji verimliliği konusunda teşvik ve destekler verdiklerini kaydeden Dönmez, şunları aktardı:

"Bütün gayretimiz elimizdeki imkanları en verimli, en etkili şekilde kullanmak. Enerji ithal ettiğimiz bir ürün. Petrolün neredeyse yüzde 92'sini, doğalgazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. O nedenle bu kaynakları kullanırken daha az enerjiyle, daha yüksek verimlilik sağlayan ürünler ve yapılar tercih etmeliyiz. Dünyada üretilen maden çeşitliliği açısından 168 ülke arasında 8'inci sıradayız. Bugün madencilik sektöründe 160 bine yakın çalışanımızla son 13 yılın en yüksek istihdam rakamına ulaştık. 2022'de madencilik sektörü istihdamımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi. Yan sektörlerle düşünüldüğünde bu rakam 1 milyonun üzerine çıkıyor. Madencilik sektörümüzdeki üretim ve ihracat artışına paralel istihdamın da artması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor."

Üretim tarafında da COVID-19 salgını sürecindeki zorlu şartlara rağmen 2020 yılında 714 milyon tona, 2021'de 100 milyon ton artışla 814 milyon tona ulaştıklarını vurgulayan Dönmez, "Son 10 yıllık ortalamaya baktığımızda ise yıllık ortalama 742 milyon ton üretim yaptığımızı görüyoruz. İhracat tarafında ise son 20 yılda 10 kattan fazla bir artışla yaklaşık 6 milyar dolar seviyesine geldik. Geçtiğimiz yıl doğal taşlar, bor, trona, krom, ferro krom, feldspat ve tuz en fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz oldu." bilgilerini verdi.