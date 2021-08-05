Bakan Dönmez'den Kemerköy Termik Santrali açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali ile ilgili, "Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil." dedi.

Dönmez, "Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir emisyon tespiti yapılmadı." diye konuştu.

Dönmez, "Bir başka sevindirici konu da bu santralin kömürlerinin stoklandığı sahayla ilgilidir. Hamdolsun, orada da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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