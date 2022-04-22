Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Elektriği kesik abone sayısı 278 bin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ay önce elektrik faturalarına gelen zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemişti. Dün, Kılıçdaroğlu’nun elektriği söz konusu faaliyeti sonucunda kesilmişti. Kılıçdaroğlu ise bu eylemi gerçekleştirmesinin sebebinin elektriğinin kesik olduğunu söylediği 4 milyon haneye dikkat çekmek için olduğunu belirtmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu’nun iddialarına sosyal medya hesabından şu şekilde cevap verdi:

“Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6’dır.”