Bakan Dönmez'in acı günü
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 66 yaşında vefat eden kayınbiraderi Hasan Öztürk, İstanbul'da toprağa verildi.
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih kayınbiraderi Hasan Öztürk'ün,naaşı, Ataşehir Libadiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve diğer protokol üyeleri katıldı.