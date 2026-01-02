Bakan Ersoy açıkladı: 2025'te müzelere 33 milyonun üzerinde ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerinin toplam 33 milyon 129 bin 106 ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müzelerin kültürel mirasın aktarımında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir yanındaki müzelerimiz, 2025'te geçmişle bugünü buluşturan en güçlü kültür durakları olmaya devam etti. 33 milyon 129 bin 106 kişi müzelerimizi ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

En fazla ziyaret Efes'e

2025 yılında en fazla ziyaret edilen müze ve ören yerlerine ilişkin verileri de paylaşan Ersoy, Efes Ören Yeri'nin 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldığını belirtti.

Efes'i, 2 milyon 299 bin 914 ziyaretçiyle Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, 1 milyon 184 bin 285 kişiyle Göreme Ören Yeri, 1 milyon 141 bin 219 ziyaretçiyle Zelve-Paşabağlar Ören Yeri ve 951 bin 338 kişiyle Galata Kulesi izledi.

Ersoy, müzelerin öğrenme, keşfetme ve ortak hafızanın canlı tutulması açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, kültür, sanat ve turizm alanlarını güçlendiren çalışmalarla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceklerini ifade etti.